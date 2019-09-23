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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat Video

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat Video

- - Askeri araç konvoyunun Akçakale'ye gelişiŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere jeneratör ile lojistik malzeme takviyesi yapıldı. Şanlıurfa 'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan jeneratör ve lojistik malzeme yüklü 10 araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Araç Konvoyu Askeri Birlik Çakal 

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