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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

- Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinden detaylar - Sulama kanalından detaylar - Akıntıya kapılan kişinin yakınlarından detaylarŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın merkez Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren Suriyeli akıntıya kapılarak kayboldu.Alınan bilgiye göre, serinlemek amacıyla Mamuca Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalına giren Suriyeli Habip El Mehmet (25), akıntıya kapılarak gözden kayboldu.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD, Jandarma ve su altı polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler, sulama kanalında arama çalışmalarına devam ediyor.İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Mehmet'in yakınlarının kanal etrafındaki umutlu bekleyişi de sürüyor.

Polis Sulama Kanalı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Umutlu 

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