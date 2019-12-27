Şanlıurfa’da sis ve yağmur etkisini sürdürüyor İzle

-Dağlarda oluşan sisten detaylar

-Genel detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da yağmur ve sis etkisini sürdürüyor. Şanlıurfa’da yağış ve sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sis ve yağış ile birlikte trafikte aksamalar meydana gelirken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 100 metreye kadar düştüğü kentte, hava sıcaklığı 8 derece ölçüldü. Kente önlemlerini sıklaştıran trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarırken, Meteoroloji yetkilileri de, şehirde bir hafta boyunca yağış ve sis etkili olacağını bildirdi.



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