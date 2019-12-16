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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'da sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü Video

Şanlıurfa'da sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü Video

Şanlıurfa -Gaziantep karayolu

-Şanlıurfa Adıyaman Karayolu
-Sis sürücülere zor anlar yaşattı
-Yollardan detay
-Genel detay

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş açısının 5 metreye kadar düştüğü karayolunda bazı sürücüler park lambalarıyla ilerlerken bazı sürücüler ise aracını park ederek, sisin etkisini kaybetmesini bekledi. Şanlıurfa - Gaziantep ile Şanlıurfa -Adıyaman karayolunda yaşanan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgede son günlerde etkili olan yağmur yağışı sonrası sis bulutu etkili oldu. Yaşanan sis nedeniyle sürücüler, görüş açısının 5 metreye kadar düştüğü yolda sis lambalarını ve dörtlülerini yakarak güçlükle ilerledi. Çok sayıda sürücü ise aracını yol kenarında park ederek sis bulutunun etkisini kaybetmesini bekledi. Sis bulutunun etkisi devam ediyor.
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