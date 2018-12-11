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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa'da 'sınav jokeri' operasyonu

Şanlıurfa'da 'sınav jokeri' operasyonu

Şanlıurfa 'da "sınav jokeri" operasyonu - Zanlıların emniyetten çıkarılması - Zanlıların adliyeye getirilmesi - Zanlılardan ele geçirilen sahte kimlik ve belgeler - Başkasının yerine sınava girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da, para karşılığı başkasının yerine sınava girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan sınavlarda, para karşılığında, sahte kimlik düzenleyerek başkasının yerine sınava giren kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sahte Kimlik Joker 

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