Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

- Şanlıurfa 'da silahlı saldırı - 1 ölü, 1 yaralı - Polis ekiplerini olay yerindeki çalışması - Olay yerindeki ambulans - Olay yerinde toplanan vatandaşlarŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da bir bakkal dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Murat G'nin merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki iş yerine otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.Bakkalda bulunan Mehmet Y'nin (38) olay yerinde hayatını kaybettiği silahlı saldırıda Murat G. ise yaralandı.Murat G, 112 acil servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Mahallede önlem alan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Acil Servis Silahlı Saldırı 112 Acil Servis Polis Ekipleri Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı