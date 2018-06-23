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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Şanlıurfa’da silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi

morgdan detaylar

Hastane Cenaze Silahlı Kavga 

-Morgdaki yakınları
-Ağlayanlar
-Cenaze aracı
-Genel detay
--arşiv-
-yaralıların hastaneye getirilmesi
-bıçaklanan kadının ambulansla hastaneye getirilmesi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Söğütlü kırsal mahallesinde daha önceden husumetli olan Alan ve Satan aileleri arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralanmıştı. Durumu ağır olan yaralılardan Haci Bekir Alan (51), tedavi gördüğü özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 gün sonra hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ölüm haberi üzerine morga gelen Alan’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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