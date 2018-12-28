Şanlıurfa’da silahlı kavga: 7 yaralı

-Polisin güvenlik önlemleri

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Nebi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, alacak verecek yüzünden aralarında husumet bulunan iki akraba aile fertleri, Süleyman Şah Caddesi üzerinde karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası kavgada, pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ali O., Kasım O., Mehmet O. ile Ömer O. yaralandı. Diğer aileden ise 3 kişi taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak kavganın daha da büyümemesi için tarafları dağıttı.

Olay yerinde çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

