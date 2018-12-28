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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 5 yaralı

- Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Hastanedeki ambulans ve polis araçları - Hastanenin acil servisiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Hayati Harrani Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüştü.Kavgada 5 kişi silahla yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.

Acil Servis Polis Hastane Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi 

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