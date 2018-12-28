Şanlıurfa'da silahlı kavga: 5 yaralı

- Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Hastanedeki ambulans ve polis araçları - Hastanenin acil servisiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Hayati Harrani Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüştü.Kavgada 5 kişi silahla yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.