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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı - ŞANLIURFA Haberi

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı - ŞANLIURFA Haberi

- Olay yeri görüntüleri - Polis ekiplerin olay yeri incelemesi - Balıklıgöl Devlet Hastanesinin acil servisi önündeki kalabalık Şanlıurfa 'da silahlı kavga: 4 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, M.G, İ.H.G, M.G. ve R.G. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri, kavganın meydana geldiği mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Acil Servis Olay Yeri İnceleme Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Alabalık 

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