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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

- Şanlıurfa 'da silahlı kavga - 2 yaralı - Olay yerindan detaylar - Ambulanstaki yaralıdan görüntü - Polis ekiplerinin önlem alması - Polisin kalabalığın dağılması için uyarıları ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Eski PTT Caddesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Silah, sopa ve taşların da kullanıldığı kavgada Teyyar G. ile Seydi G. silahla yaralandı. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.112 Acil Servis ekiplerince, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Teyyar G, Şanlıurfa 'ya sevk edildi.Polis ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Polis Arazi Anlaşmazlığı Silahlı Kavga Kalaba Polis Ekipleri 

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