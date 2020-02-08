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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına operasyon Video

Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına operasyon Video

ekiplerin operasyona gidişi

Kaçak 

-yapılan aramalar
-ele geçirilen malzeme ve silahlar

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda gece görüşlü dürbün ve silahlar ele geçirildi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına yönelik iki adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabancalar ile gece görüşlü dürbün ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla silah temin edip satışını gerçekleştirdikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
İl merkezindeki iki ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 89 adet fişek ve 1 adet gece görüş özellikli dürbün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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