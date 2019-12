Şanlıurfa’da sığınmacıların uyum sorunu etkinliği yapıldı

-Şanlıurfa Vali Yrd. Osman Aydoğan'ın konuşması

- Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı kentlerde düzenlenen “uyum biz bize sohbetler” etkinliğinin 11’incisi Şanlıurfa’da gerçekleşti. Türkiye'de bulunan uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri ile geçici koruma altındaki sığınmacıların yaşadıkları zorlukları gözlemlemek, bakış açılarını anlamak, sosyal uyuma yönelik illerde yürütülen faaliyetleri ve yaşanan sorunları yerinde tespit etmek amacıyla düzenlendi.

Yerel ve yabancı kanaat önderleri başta olmak üzere toplumun her kesiminden insanların katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, sosyal uyum alanında mevcut yerel çalışmalar, sosyal uyum alanında yaşanan güçlükler, tavsiyeler, öneriler ve talepler de yer aldı. “Türkiye her zaman sığınmacıların yanında yer almıştır” Sığınmacıların en önemli meselesi topluma ayak uydurabilmesi için Türkçeyi öğrenmeleri gerektiğini belirten GİGM Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, “Türkiye ekim ayında insani krize son vermek ve bölgemize yapılan düzensiz göçü engellemek amacıyla, şiddeti ve istikrarsızlığı gidermek adına Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı başlattı. Bugün Türkiye’de yaklaşık olarak 3 Milyon 700 bin üstünde sığınmacı Türkiye’nin farklı kentlerinde hayatlarına devam ediyor. Türkiye Suriye’de yaşanan her olaydan etkilenmektedir. Suriye’de yaşanan sorunlar ülkemiz üstlenmektedir. Suriye’de kalıcı bir çözüme kavuşması için çalışma içerisinde sürdürüyoruz. Sığınmacıların en önemli meselesi topluma ayak uydurabilmesi için Türkçeyi öğrenmeleridir. Türk toplumu ile Suriyeli muhacirlerin birbirine tanımasına imkan sağlayan bu tur programlarla bir araya gelmektir. Suriyeli kardeşlerimizin içerisinde, eğitimli, yetenekli ve çalışkan insanların yetişerek daha sağlıklı mekanizmalarda ilerlemektir” dedi.

Şanlıurfa Vali Yrd. Osman Aydoğan da, “Göç meselesi içerisinde çok değişik hikayeleri barındıran önemli bir meseledir. Vatanlarını terk eden Suriyeli kardeşlerimizin sorumluluğu var. Biz sizlere ev sahipliği yapan Bu ülkenin evlatlarını bir sorumluluğu var. Süreç bittiğinde herkes şapkasını önüne koyacak ve bu süreçte yaptıklarını yapamadıklarını değerlendirecek ben bu anlamda Şanlıurfa Vali vekili ve Vali Yardımcısı olarak Şanlıurfa adına size ev sahipliği yaptığı için çok önemli kutsal Allah katında sorumlu olan görevi ev sahipliği görevini hakkıyla idame ettirmeye çalıştığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ozel bir otelde düzenlenen etkinliğe, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Osman Aydoğan, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Işık, kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilciler, yerel ve yabancı kanaat önderleri ile vatandaşlar katılım gösterdi.



