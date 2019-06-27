Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa’da sıcak havalarda yılan kapanı satışları arttı

Şanlıurfa’da sıcak havalarda yılan kapanı satışları arttı

Şanlıurfa’da yılan kapanı satışları sıcak hava ile arttı

Marangoz Ustası Cenin Gesi Hayvan 

-marangoz ustası Bedih Karataş'ın konuşması
-kapanın yapılışı
-genel detaylar

( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa genelinde sıcak havanın iyice hissedilmesiyle yılanlar da kırsal mahallerde kendini gösterdi. Vatandaşlar yılanlardan korunmak için kapan satıcılarına koştu. Son günlerde kent genelinde 50 derecenin üzerinde hissedilen sıcaklık ile vatandaşlar zor günler geçiriyor. Sıcak hava ile kırsal mahallede yaşayan vatandaşları da yılan korkusu sardı. Yılan korkusu saran vatandaşlar kapan satıcılarına koştu. Konik şeklindeki kapanların 70 ile 120 lira arasında satılıyor. Kapan satıcıları, konik görünümlü kafes şeklindeki kapanların vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Şanlıurfa tarihi çarşılar bölgesinde yılan kapanı üreten ve satan marangoz ustası Bedih Karataş, “Biz burada yılan kapanı ve diğer çeşitli hayvan kapanı üretiyoruz. Biliyoruz ki yaz geldi ve haşereler artık meydana çıktı. Vatandaşlar böcek ve yılanlardan rahatsız oldukları için rahat uyuyamıyorlar. Yılanlar vatandaşların civcivlerine zarar veriyor. Bundan dolayı yılan kapanına ihtiyaç duyuluyor. Biz de yılan kapanı üretiyoruz. Kümeste hayvan yetiştirenler için ufak farklarımız da var. Sıcak hava ile satışlarımız da arttı” ifadelerini kulandı. (BB-
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı