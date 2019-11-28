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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa’da şehit olan 2 asker memleketlerine uğurlandı

Şanlıurfa’da şehit olan 2 asker memleketlerine uğurlandı

törenden görüntü

Şehit Havan Saldırısı General Terör Örgütü Saldırı 

-tabutlardan görüntü
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakoluna düzenlenen havan saldırısında şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin ile Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, Gap Havalimanı'ndaki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan Tekçe Hudut Karakoluna dün gece düzenlenen havan saldırısında yaralandıktan sonra kaldırıldıkları Akçakale Devlet Hastanesinde şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin ile Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin için tören düzenlendi.
Gap Havalimanı'ndaki uğurlama töreninin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine gönderildi.Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.
Törenin ardından şehit Tekin’in cenazesi Nevşehir’in Avanos ilçesine, şehit Keskin’in cenazesi ise Balıkesir’e gönderildi.
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