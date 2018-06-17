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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa’da saman yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu Haberi

Şanlıurfa’da saman yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu Haberi

aşırı yüküyle yolda ilerleyen kamyon

Cep Telefonu 

-başka sürücünün cep telefonuyla çekmesi
-kamyonun tehlikeye neden olduğunu söylemesi
-kamyonun tali yola girmesi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aşırı şekilde saman çuvalları yüklenen kamyonun trafikte ilerlemesi diğer sürücüler için tehlike oluşturdu. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ile Diyarbakır’ın Çermik ilçesi arasındaki karayolunda ilerleyen aşırı saman çuvalı yüklü kamyon görenleri şaşırttı. Trafikte ilerleyen kamyon, diğer sürücüler içinde tehlike oluşturdu. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Karayolunda bir süre ilerleyen kamyon daha sonra tali bir yola girdi. Görüntüleri çeken sürücü ise durumun herkes için tehlike oluşturduğunu söyledi.


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