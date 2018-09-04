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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki

Şanlıurfa’da sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki

Yapılan açıklama

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Bıçaklı Saldırı Sağlık Çalışanı Oturma Eylemi Sağlık Personeli Sağlık Çalışanları 


- Şanlıurfa'da son iki günde 3 sağlık personeline yönelik hasta yakınları tarafından uygulanan şiddet, yapılan açıklama ile kınandı. Haliliye ilçesinde bulunan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde gerçekleşen açıklama ile sağlık çalışanın şiddete maruz kalmasına tepki gösterildi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddette ilk olay, Akçakale Devlet Hastanesi Acil Servisinde nöbetçi hemşirenin fiziki saldırıya uğrayıp darp edilmesi ile başlamış ve dün ise 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görevli sağlık çalışanına da bıçaklı saldırı gerçekleşmişti. Yaşanan her iki şiddet olayı Sağlık-Sen Şanlıurfa İl Temsilciliği tarafından kınandı. Sendika üyeleri bugün Sağlık İl Müdürlüğü bahçesinde bir araya geldi. Grup adına Sendika İl Temsilcisi Faruk Günak açıklama yaptı. Hemen hemen her gün sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldığını belirten Günak, "Her kim tarafından ve her ne nedenle yapılırsa yapılsın, sağlık çalışanlarını hedef alan sözlü ve fiili saldırıların aslında sadece sağlık çalışanlarına değil, toplumun sağlığına yapılmış, çirkin ve kabul edilemez hareketler olarak kabul edilmektedir. Sağlık çalışanlarına karşı söyleyecek sözü bulunmayan entelektüel boyutta ikna kabiliyetine sahip olmayan bu güruhu Sağlık Sen olarak esefle kınıyor ve bu saldırının adli ve idari soruşturmaların takipçisi olacağımızı tekrar tüm kamuoyuna deklere ediyoruz. Bu tür şiddet ve yıldırma politikalarının ahlak ve değerlerimizle örtüşmediğini, her alanda şiddetin karşısında olduğumuzu belirtiyor, bu tür çirkin olayların benzerlerinin yaşanmaması ve suçluların bir an önce gerekli cezai işleme tabi tutulmasını temenni ediyoruz. Sağlık hizmetlerinde şiddete son vermek için tüm sağlık çalışanlarını uyanık olmaya, toplumu ve kamuoyunu duyarlı davranmaya, yetkilileri görevlerini ertelemeden yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
Grup açıklamaların ardından bir dakikalık oturma eylemi yaptı. (BB-
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