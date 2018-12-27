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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa'da sağanak - Ahırı su bastı İzle

Şanlıurfa'da sağanak - Ahırı su bastı İzle

- Suyun tahliye edilmesi - Ahırdan çıkarılmış koyunlar - Su dolu ahırdaki büyükbaş hayvanlar - Olay yerindeki Jandarma aracı - Telef olan kuzuların sudan çıkarılması - Sudan etkilenen battaniye sarılı koyunlar - Koyunlar ısıtıcıyla ısıtılması - Hayvan sahibi Sefer İrem'in açıklaması - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde gece etkili olan sağanak nedeniyle bir ahırı su basması sonucu 15 küçükbaş hayvan telef oldu - Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyorŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde geceden bu yana devam eden sağanak sırasında bir ahırı su basması sonucu 15 küçükbaş hayvan telef oldu.İlçede gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.Hayriye Mahallesi'nde Sefer İrem'e ait bodrum katında bulunan ahır, yağmur suyuyla doldu. Sabaha karşı hayvanlarını yemlemek için ahıra giden İrem, durumu AFAD ve Jandarma ekiplerine bildirdi.Komşularının yardımıyla küçükbaş hayvanlarının çoğunu ahırdan çıkarmayı başaran İrem'in 15 küçükbaş hayvanı ise telef oldu. İrem, sudan etkilenen bazı koyunlarını ise battaniyeye sarıp ısıtıcıyla kurutmaya çalıştı.Besici İrem, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın gece saatlerinde etkili olmaya başladığını belirterek "Bu gece 6 - 7 saat yağmur yağdı. Hayvanlara bakmak için uyandığımda su ahıra dolmuştu. Durumu AFAD ve Jandarmaya bildirdim. 12 kuzu ve 3 koyunum telef oldu." dedi.
Olay yerine gelen belediye ekipleri, suyu tahliye etti.Öte yandan Şanlıurfa kent merkezinde ara ara yağmur etkili olurken Siverek ile Viranşehir ilçelerinde ise kar yağışı başladı.
Ekipler, Viranşehir - Siverek kara yolunun kapanmaması için yoğun çalışma yürütüyor.

Uçak Seferleri Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan Kar Yağışı Yağmur Suyu 

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