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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa’da Regaip Kandili coşkusu

Şanlıurfa’da Regaip Kandili coşkusu

Binlerce vatandaşın yatsı namazı öncesi Dergah camisine gelmesi

Plato 

-camiden vatandaşlar
-İl Müftüsü İhsan Açık'ın vaaz vermesi
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Dergah Camisi’ne akın etti. Şanlıurfa’da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Camisi’ne akın etti. İl Müftüsü İhsan Açık, Regaip Kandili kapsamında düzenlenen programda yatsı namazı öncesi vaaz verdi. Kente ilçelerden ve çevre illerden gelen vatandaşlar, kılınan yatsı namazının ardından okunan dualara “amin” dedi.
Namaz sonrası çeşitli dernekler tarafından tatlı ikramı yapıldı.
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