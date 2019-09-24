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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da park halindeki otomobil alev alev yandı Haberi

Şanlıurfa’da park halindeki otomobil alev alev yandı Haberi

Şanlıurfa’da park halindeki otomobil alev alev yandı

Bild Trol 

-Otomobilin yanma görüntüleri
-İtfaiye aracından detaylar
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde yaşandı. Park halindeki otomobil henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.
Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık yarım saat süren bir çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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