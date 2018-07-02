Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın atış poligonuna sıçradı

-yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

-yükselen siyah dumanları

-genel ve detaylar



( ŞANLIURFA )- Çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da emniyetin atış poligonu yakınlarında kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede ormanlık alan ile poligonun etrafına bariyer amaçlı konulan araç lastiklerine sıçradı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesinin yan tarafındaki emniyete ait atış poligonu yakınlarında orman yangını çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başladığı tahmin edilen yangın kısa sürede ormanlık alana ve poligonun etrafındaki araç lastiklerine sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın nedeniyle yükselen siyah dumanların şehrin her tarafından görülebildiği öğrenildi.

