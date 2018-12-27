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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 8 yaralı

Şanlıurfa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 8 yaralı

hastanedeki yaralı çocuklar

Hastane Öğrenci Servisi Sağlık Ekipleri Yaralı Çocuk 

-hastaneden detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde öğrenci servisinin otomobil ile çarpışarak devrilmesi sonucu 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Viranşehir karayolunun Kırlık kırsal Mahallesi kavşağında yaşandı. Aynı yöne giden ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 GV 9064 plakalı otomobil ile 21 ER 366 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Kazada 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Şİ)
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