Şanlıurfa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 8 yaralı

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde öğrenci servisinin otomobil ile çarpışarak devrilmesi sonucu 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Viranşehir karayolunun Kırlık kırsal Mahallesi kavşağında yaşandı. Aynı yöne giden ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 GV 9064 plakalı otomobil ile 21 ER 366 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Kazada 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Şİ)

