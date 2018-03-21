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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’da nevruz kutlamalarına halk ilgi göstermedi

Şanlıurfa’da nevruz kutlamalarına halk ilgi göstermedi

boş aladan görüntüler

Nevruz Kutlamaları Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Nevruz Alabalık 

-cılız kalabalık
-zırhlı araçlar
-polis arama noktaları
-üzerleri aranarak alana bırakılanlar
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da düzenlenen nevruz kutlamalarına vatandaşlar ilgi göstermedi. Şanlıurfa’da HDP öncülüğünde nevruz kutlamaları yapıldı. Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesindeki boş bir alanda düzenlenen kutlamalar öncesi polisler tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alana girenlerin üzeri aranırken çevrede ise zırhlı araçlar hazır bekletildi. Son birkaç yıldır vatandaşları alana çekemeyen partililer, bu yıl da kimseyi alana getiremedi. Nevruz alanının büyük bir kısmı boş kaldı. Platform üzerinde yapılan konuşmaların ardından etkinlik sona erdi. (Şİ-SD-Y)
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