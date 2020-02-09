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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa’da narkotik köpeği Kyra ilgi odağı oldu

Şanlıurfa’da narkotik köpeği Kyra ilgi odağı oldu

Şanlıurfa

Alışveriş Uyuşturucu Dedektör Köpek Alışveriş Merkezi Motorize Ekip 

-Şanlıurfa’da narkotik köpeği Kyra ilgi odağı oldu
-Narkotik köpekten detay
-köpeğe vatandaşların ilgi göstermesi
-Genel detay

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından bir alışveriş merkezinde kurulan stantta yetişkinler ve çocuklara uyuşturucudan korunmanın yolları anlatıldı. Etkinlikte, ekiplerin bir çok operasyonda kullandığı 'Kyra' adlı dedektör köpek ise ilgi odağı oldu. Şanlıurfa’da Piazza Alışveriş Merkezinde kurulan stantta, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler tarafından, uyuşturucu kullanımına karşı vatandaşların alacağı tedbirler ve çocuklarını nasıl korumaları gerektiğine ilişkin bilgiler verildi.
Motorize ekipleri, standın çevresinde toplanan kalabalığı bilgilendirerek narkotikle ilgili broşür dağıttı.
Narkotik köpeği ilgi odağı oldu Emniyet ekiplerinin uyuşturucu operasyonlarında kullandığı 'Kyra' adlı köpek de standın bulunduğu alana getirildi.
Uyuşturucu tacirlerinin zula tabir ettikleri yerlerde gizledikleri uyuşturucuların yerini tespit eden 'Kyra' vatandaşların ilgi odağı oldu. (Şİ-LO-Y)
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