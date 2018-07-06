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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlarına operasyon

Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlarına operasyon

- - Çalıntı motosikletlerden detaylar - Kentte farklı dönemlerde çalındığı belirlenen 233 motosiklet ele geçiren polis, hırsızlık yaptıkları belirlenen 108 şüpheliyi gözaltına aldıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da düzenlenen operasyonlarda, 233 çalıntı motosiklet ele geçirildi, gözaltına alınan 108 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Şanlıurfa ve çevre illerden çalınan motosikletleri satanlara yönelik, Viranşehir, Akçakale, Suruç, Siverek, Hilvan ve Harran ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çalınan motosikletlerin asayiş olaylarında da kullanılabileceğini değerlendiren ve yaklaşık 4 bin motosikletin evrakını sorgulayan polis ekipleri, farklı tarihlerde çalındığı belirlenen 233 motosiklete el koydu.Gözaltına alınan 108 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis Hırsız Polis Ekipleri Çakal 

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