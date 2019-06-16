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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa’da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 6 yaralı

Kaza alanından görüntü

Jandarma Trafik Kazası Trol 

-Olay yerindeki jandarma
-Kaza yapan pikap
-Genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ramazan Uçar’ın kullandığı 63 EN 371 plakalı pikap Siverek - Karacadağ karayolu 10. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Ramazan Uçar ile araçta bulunan Murat Ahmet Telek, Murat Uçar, Recep Tayanç, Cumali Uçar ve Erdal Koçal yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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