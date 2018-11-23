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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da kitap fuarı açıldı

Şanlıurfa’da kitap fuarı açıldı

konuşmalar

Açılış Töreni Kitap Okuma Kitap Fuarı Öğrenciler 

-kitap fuarından görüntüler
-röportajlar
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından '2. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' yüzlerce öğrencinin katılımı ile açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile yazarlar ve öğrenciler katıldı.
Karaköprü ilçesinde bulunan 11 Nisan Fuar merkezinde açılan kitap fuarı, kitapseverler tarafından 23 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında gezilebilecek. Kitap fuarı açılışında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi, yüzlerce yayın ve on binlerce kitabı Şanlıurfalılarla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını belirti. Kitap fuarı açılış töreni öncesi katılımcılara seslenen Çiftçi, kitap okumanın yaşı olmadığını belirterek, tüm aile fertlerini kitap okumaya ve fuara davet etti.
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