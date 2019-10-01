Şanlıurfa’da kışlık kuruyemişler görücüye çıktı İzle

-Vatandaş Sabah Kayabaşı'ın konuşması

-Esnaf Hüseyin Korkmaz'ın konuşması

-Kuruyemişlerden detaylar

-Vatandaşlardan görüntüler

-Genel detaylar



( ŞANLIURFA - ÖZEL)- Kışın vazgeçilmez çerezleri tezgahtaki yerini aldı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da kış aylarının vazgeçilmez kuruyemişleri arasında olan el yapımı vitamin deposu yöresel cevizli sucuk, kuru üzüm, kuru incir, kesme ve bastık tatlısı gibi ürünler vitrindeki yerini aldı. Şanlıurfa’da kışın vazgeçilmez kuruyemişleri arasında olan el yapımı vitamin deposu yöresel cevizli sucuk, kuru üzüm, kuru incir, kesme ve bastık tatlısı gibi ürünler tezgahtaki yerini aldı. Kentte şire sezonunun açılması ile yeni mahsul ürünlere vatandaşlar ilgi gösteriyor. Kuru yemişlerde bu yıl fıstığın az olmasından dolayı fiyatı yüksek. Kış çerezlerde en pahalı ürün ise Hint fıstığıdır, kilogramı 80 liradan başlıyor. Kışlık kuruyemişler hastalıklara karşı direnç sağlıyor Kışlık kuruyemişler hastalıklara karşı direnç sağladığını belirten vatandaş Sabah Kayabaşı, “Kışlık çerezler vitamindir. Bu çerezler yiyince hastalıklardan korunuruz. Kuru üzüm kanı depoluyor. Kuru her türlü hastalıklardan koruyor. Kışa hazırlığımızı yapıyoruz. Biz çerezleri Harran Ovasına götürüyoruz. Çocuklarımız hasta olunca bu çerezleri veriyoruz, bağışıklık sistemini güçlenmesi için. Çerezlerin fiyatları yüksek biraz, oda yeni mahsul olduğu içindir. Havasından mı, suyundan mı bu çerezler Urfa için bir şifadır. Çerezler vitamin deposudur” dedi.

“Kuruyemişlerin en pahalısı Hindistan fıstığıdır” Kışlık kuruyemişlerin artık tezgahtaki yerini aldığını aktaran esnaf Hüseyin Korkmaz, “ Her yıl olduğu gibi bu yılda kış çerezlerin zamanı geldi. Bizde kışlık çalışmamızı yaptık. Çerezlerimiz tezgahtaki yerini aldı, müşterilerini bekliyor. Cevizi bütün olanı 30 lirada satışa sunuyoruz. Cevizi yarım olan ise 25 liradan veriyoruz. Çerezlerin en yükseği Hint fıstığıdır, kilogramı 80 liradır. Bu yıl fıstık az olduğu için fiyatı biraz pahalıdır. Bu senede ürün fiyatlarında oynama yok. Çok şükür ürünlerimizde bolluk var. Şire Urfa tabiriyle tatlılar çıktı, talepte var. Okullarda başladı.

Çocuklarında vitaminli beslenmesi için aileler tatlıları talep ediyor. İlerleyen günlerde iklim şartlarının değişmesiyle ürün fiyatlarında değişmeler olacaktır. En çok kışın tercih edilen ürün tatlılardır. Cevizli sucuk 18 lira, pekmez 15 lira, dut 10 lira, kara üzüm 15 lira, incir 15 lira ve kayısı 10 lira. Ürünlerin fiyatları gayet normaldir” diye konuştu.



