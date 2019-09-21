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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da kışa hazırlıklar başladı

Şanlıurfa’da kışa hazırlıklar başladı

Şanlıurfa oduncular sitesinden detaylar

Doğalgaz 

-Odunlardan detaylar
-Kışa hazırlıklar başlamasından detaylar
-Odunların makineler yoluyla parçalanması
-Kamyonetlere konulan odunlardan detaylar
-Esnafın açıklaması

( ŞANLIURFA )- Oduncular sitesinde kışa hazırlıklar başladı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da oduncular sitesinde kış hazırlıkları sürüyor. Kış hazırlıklarını sürdüren esnaf, vatandaşın yakacağı odunları makineler yardımı ile hazırladıktan sonra kömürlerle birlikte kamyonetlere yükleyerek evlerine kadar servis ediyor. Son yıllarda konutlarda doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte odun ve kömürde yaşanan düşüş, odun ve kömür satıcılılarını üzdü. Şanlıurfa oduncular Sitesinde esnaf, oduncular sitesi dışında odun ve kömür satışı yapanların tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. Eyyübiye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi oduncular sitesinde çalışan Esnaf Ali Karabacak, korsan odun ve kömür satışlarının durdurulmasını istedi. Denetimlerin yapılmasını isteyen Karabacak, “Mahallede kamyonun içine terazi koyup kilo şeklinde odun satıyorlar. Bu durumun önüne geçilsin. Herkes kendi işini yapsın istiyoruz. Odun satışı yapmak isteyenler varsa da gelip sitede satsın” dedi.

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