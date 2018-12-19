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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’da kimyasal arındırma tatbikatı İzle

Şanlıurfa’da kimyasal arındırma tatbikatı İzle

Tatbikatten görüntü

Hastane Minas Kimya Tatbikat 

-Açıklama
-Detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) tatbikatı gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan Acil Uzmanı Dr. Mustafa Şimşek, ”Allah gerçeğini yaşatmasın, KBRN söz konusu olduğunda mesai kavramından öte, büyük bir özveriyle çalışma yürütmemiz gerekiyor. Bu tatbikattaki amacımız olası hareket planımızı ortaya koymak. Ekiplerimizin yeterliliğini varsa eksikliklerimizi görmektir. Senaryo gereği şüpheli (KBRN) olayı sonrası etkilendiğinden şüphelendiğimiz şahsı kendi kullandığı araçtan UMKE ekiplerimiz tarafından alınıp hastanemiz (KBRN) arındırma ünitesine getirilmiştir. Triajdan sonra orta derecede sinir gazından etkilenmiş olduğunu saptadığımız şahsı (KBRN) ünitesine alınıp gerekli işlemler yapıldıktan sonra dekontaminasyon kısmına geçildi. Yıkanarak arındırılan hasta tekrar taramadan geçirilerek etkilenim olmadığı tespit edildikten sonra servise transfer edildi. Bu tatbikatta özellikle emeği geçen UMKE ekiplerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

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