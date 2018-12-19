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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa'da KBRN tatbikatı

Şanlıurfa'da KBRN tatbikatı

- KBRN Tatbikatından görüntüler - Acil Uzmanı Dr. Mustafa Şimşek'in açıklaması - Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, AFAD ve sağlık ekiplerinin katılımıyla Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer kaynaklı sızıntılara ilişkin tatbikat gerçekleştirildiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da, AFAD ve sağlık ekiplerinin katılımıyla Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) kaynaklı sızıntılara ilişkin tatbikat gerçekleştirildiği bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tatbikata, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve 112 Acil Servis ile AFAD ekipleri katıldı.
Tatbikatta, senaryo gereği orta derecede sinir gazından etkilenen kişiye müdahale edilerek, tedavisi gerçekleştirildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Acil Uzmanı Dr. Mustafa Şimşek, KBRN sızıntısı söz konusu olduğunda büyük bir özveriyle çalışılması gerektiğini belirtti.
"Tatbikattaki amacımız, olası hareket planımızı ortaya koymak, ekiplerimizin yeterliliğini, varsa eksikliklerimizi görmektir." diyen Şimşek, şöyle devam etti:"Senaryo gereği, KBRN sızıntısından etkilendiğinden şüphelendiğimiz şahsı, UMKE ekiplerimiz kullandığı araçtan alıp hastanemiz arındırma ünitesine getirdi. Triajdan sonra orta derecede sinir gazından etkilenmiş olduğunu saptadığımız şahsı, KBRN ünitesine alıp, gerekli işlemleri yaptıktan sonra dekontaminasyon kısmına geçildi. Yıkanarak arındırılan hasta tekrar taramadan geçirilerek etkilenim olmadığı tespit edildikten sonra servise transfer edildi. Tatbikatta emeği geçen UMKE ekiplerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim."Şimşek, tatbikatın bu tür olaylara duyarlılık ve hazırlık açısından faydalı olacağına inandığını ifade etti.

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