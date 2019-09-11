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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa'da kaza yapan uzman çavuş hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da kaza yapan uzman çavuş hayatını kaybetti

- Olay yerinin görüntüsü - Bölgede inceleme yapan askerlerin görüntüsü - Kazaya karışan araçtan genel görüntülerŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da bir uzman çavuş, otomobiliyle yaptığı kazada yaşamını yitirdi.Uzman çavuş Ozan Can Erdem (25) yönetimindeki 21 GK 103 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Erdem'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Erdem'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.Ozan Can Erdem'in, Şanlıurfa ki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

Cenaze Uzman Çavuş Trol 

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