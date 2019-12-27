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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da kaçak sigara operasyonu İzle

Şanlıurfa’da kaçak sigara operasyonu İzle

araçta yapılan arama

Kaçak Gizli Bölme Sigara Kaçak Sigara 

-kaçak sigaraların bulunması

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde durdurulan bir araçta 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri, Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerinde durdurdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerinde saklanmış 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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