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14 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'da 'joker' operasyonu

Şanlıurfa'da 'joker' operasyonu

Şanlıurfa 'da "joker" operasyonu - Şüphelilerin adliye sevk edilmesi Şanlıurfa 'da "joker" operasyonuŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen "joker" operasyonunda gözaltına alınan 14 şüphelisinden 2'si tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçedeki bazı sürücü kurslarından çeşitli nedenlerle ehliyet alamayan kişilerin yerine sınavlara, "joker" olarak adlandırılan şüphelilerin sokularak usulsüz ehliyet alındığını tespit etti.Ekipler, yaklaşık bir yıl süren çalışmanın ardından ilçedeki 9 sürücü kursu ile Şanlıurfa merkezdeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Sürücü kurslarında yapılan aramalarda ise sahte doktor kaşesi ve sahte doktor raporlarının yanı sıra bir ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.
Mahkemeye çıkarılan 4 zanlıdan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si ise tutuklandı.

Adli Kontrol Sahte Doktor Sürücü Kursu Avcılık Çakal 

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