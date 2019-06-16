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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa'da işyerinde çıkan yangın korkuttu Haberi

Şanlıurfa'da işyerinde çıkan yangın korkuttu Haberi

Şanlıurfa'da işyerinde çıkan yangın söndürüldü

Medikal Bild Uttu 

-Olay yerinden görüntüler
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da medikal ürünler satıldığı işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. Medilal ürünlerin satıldığı işyerindeki yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın sonrası işyeri kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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