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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’da işçi servisleri kaza yaptı: 18 yaralı

Şanlıurfa’da işçi servisleri kaza yaptı: 18 yaralı

sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

Fabrika Köprülü Sağlık Ekipleri Çakal İşçi Servisi 

-ambulansa alınan yaralılar
-araçlardan görüntüler
-olay yerindeki ekipler
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da iki işçi servisinin kaza yapması sonucu 18 işçi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun 7'nci kilometresi, Akçakale çevreyolu köprülü kavşağı altında yaşandı. İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir fabrikaya işçi götüren Bayram B.’nin kullandığı 51 KM 122 plakalı midibüs, Sinan A.’nın kullandığı 63 S 6354 plakalı minibüse seyir halindeyken arkadan çarptı. Kontrolden çıkan minibüs, Akçakale çevreyolu köprüsünün viyadüğüne çaptı. Kazada her iki araçta bulunan 18 işçi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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