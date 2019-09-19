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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa'da iş yerlerindeki Arapça tabelalar kaldırıldı Haberi

Şanlıurfa'da iş yerlerindeki Arapça tabelalar kaldırıldı Haberi

- Polis ve belediye ekiplerinin çalışması - Ekiplerin tabelaları kaldırması - İşyeri sahiplerinin ekiplere yardım etmesi ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Haliliye ilçesinde iş yerlerindeki Arapça yazılı tabela, led ışık ve posterler kaldırıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı ortak çalışma kapsamında, Topçu Meydanı ile Topçular Caddesi'nde mevzuata uymayan iş yeri tabelaları kaldırıldı.Arapça tabelaların kaldırılması sırasında iş yeri sahiplerin ekiplere yardımcı olduğu görüldü.
Söz konusu uygulamanın devam edeceği bildirildi.
Haliliye Belediyesi, Türkçe tabela kullanılması konusunda esnafa bir süre önce uyarıda bulunmuştu.

Bild Zabıta 

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