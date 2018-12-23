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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa’da iplik yüklü tır yandı

Şanlıurfa’da iplik yüklü tır yandı

yanan tırın söndürülmesi

Yangına Müdahale 

-itfaiyenin müdahalesi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iplik yüklü tır yandı. Edinilen bilgiye göre yangın, öğleden sonra Şanlıurfa - Gaziantep karayolu üzerindeki Birecik ilçesinde bulunan Arat Dağı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Veysi E.’nin kullandığı 63 VS 88 plakalı iplik yüklü tır, seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında tır kullanılamaz hale gelirken içerisindeki ipliklerin büyük kısmı da yandı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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