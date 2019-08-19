Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da inşaat iskelesi çöktü: 5 yaralı Haberi

Şanlıurfa’da inşaat iskelesi çöktü: 5 yaralı Haberi

Olay yerinden görüntüler

İskele Çöktü İnşaat İskelesi 

-Yaralılardan detaylar
-Sağlık ekiplerinden detaylar
-Genel görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Eyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Kent Mahallesinde meydana geldi. İnşa edilen bir binanın dış sıvanın yapımı sırasında tahta iskele çöktü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düşen 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
İstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulunduİstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulundu
İş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılarİş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılar
Bursa'da Korkutan YangınBursa'da Korkutan Yangın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı