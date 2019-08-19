Şanlıurfa’da inşaat iskelesi çöktü: 5 yaralı Haberi

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Eyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Kent Mahallesinde meydana geldi. İnşa edilen bir binanın dış sıvanın yapımı sırasında tahta iskele çöktü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düşen 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

