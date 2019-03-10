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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa'da, ilkbahar güzellikleriyle göz kamaştırıyor İzle

Şanlıurfa'da, ilkbahar güzellikleriyle göz kamaştırıyor İzle

ÇİÇEKLERDEN DETAYLAR

Yağışlı Hava İlkbahar Güneşli Hava Kış Mevsimi Güneşli 

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Bol yağışlı kış mevsiminin son günlerinde havanın ısınmasını fırsat bilen Ceylanpınar halkı soluğu parklarda ve çay ocaklarında aldı. Kış mevsiminde tüm yurtta olduğu gibi Ceylanpınar ilçesinde görülen yoğun yağışlı havalar kış mevsiminin son döneminde yerini bol güneşli günlere bıraktı. Uzun bir aradan sonra güneşli havadan memnun kalan ilçe halkı ailesi ile birlikte soluğu parklara aldı. Ağaçların tamamı filizlenirken ilkbahara has çiçeklerin açması ilk baharın habercisi oldu. İlkbahar mevsimine geçiş yaptığımız bu günlerde havaların aniden ısınması bölgede "bahar geldi" yorumuna neden oldu. İlçe sakinlerinden Mehmet Çelik “ Bu yıl bölgemize yağan bol yağışlar nedeniyle kış ayında güneşin yüzünü bile göremedik. Fakat ilkbahar’a girdiğimiz bu günlerde havaların mevsim normalleri üzerine çıkması yüzümüzü güldürdü. İnşallah havalar bir müddet daha güneşli olur da bizlerde sıcak havanın tadını çıkarırız" diye konuştu.

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