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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntüler
-Yaralılardan detaylar
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 11 Nisan Fuar Caddesinde yaşandı. Sürücülerinin isimlerinin henüz öğrenilemeyen 34 GN 9073 plakalı otomobil ile 27 HZ 637 otomobil çarpıştı. Kazada Aziz E., ve Mehmet A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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