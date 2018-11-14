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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’da ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başlandı

Şanlıurfa’da ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başlandı

İşçiler tarafından kömür çuvallarının kamyonetlere yüklenmesi

Salar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal Yardım 

-Kömür almaya gelenler
-Kamyonetlerden detaylar
-Araziden görüntü

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere 24 çuval kömür dağıtımına başlandı. Şanlıurfa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 3 ayrı bölgede kömür dağıtımına başlandı. Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçesindeki boş arsalarda dağıtımı yapılan kömürün kış bastırmadan tamamen dağıtılması amaçlanıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, daha önce bağlı olduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında aldıkları kömür fişleri ile yetkililer tarafından servislerle alana getiriliyor. Burada işçiler tarafından kamyonetlere yüklenen kömür, daha sonra ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor. Her ihtiyaç sahibi haneye 24 çuval kömür dağıtımı yapılırken, vatandaşlar kömür dağıtımı için yetkililere teşekkür etti.
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