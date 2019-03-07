-Şanlıurfa’da husumetli iki aile barıştırıldı,

-Husumetli ailelerden görüntüler

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından aralarında husumet oluşan Yaşuk ve Bağış aileleri düzenlenen barış yemeğiyle son buldu. Olay, 10 Kasım 2018'de Haliliye ilçesine bağlı kırsal İkiağız Mahallesi’nde yaşandı. Tammah aşiretine mensup 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada İbrahim Bağış (36), İbrahim Bakış (30) ve Mehmet Yaşuk (37) hayatını kaybetti. Kavganın ardından Bağış ile Yaşuk aileleri arasında başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimleriyle son buldu. Kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen barış yemeğinde bir araya gelen aile üyeleri, tekbirler eşliğinde kucaklaşarak, aralarındaki husumete son verdiklerini ilan etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından aileler birlikte yemek yedi. Barış yemeğine, İl Jandarma Komutanı Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve iki aileye mensupları katıldı.



