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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa'da 'Güvenlik Koordinasyon Toplantısı' İzle

Şanlıurfa'da 'Güvenlik Koordinasyon Toplantısı' İzle

Şanlıurfa 'da "Güvenlik Koordinasyon Toplantısı" - Şanlıurfa 'da "Güvenlik Koordinasyon Toplantısı" - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin salona gelişi ve katılımcılarlar tokalaşması - Toplantıya katılan vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarından detay - Saygı duruşunda bulunulması - İstiklal Marşı'nın okunması - Toplantının ekrana yansıyan konusundan detay Şanlıurfa 'da "Güvenlik Koordinasyon Toplantısı" - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığındaki toplantıda, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı olası harekatın sınır illerine etkileri değerlendirildiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında Güvenlik Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.
İnce başkanlığında kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ile Şanlıurfa , Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin ve Şırnak'ın valileri, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve diğer ilgililer katıldı.
Toplantıda, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı olası harekatın sınır illerine etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.Gazetecilerin görüntü almasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Emniyet Müdürü Jandarma Toplantı İl Emniyet Müdürleri Orgeneral 

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