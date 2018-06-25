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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'da gerginlik

Şanlıurfa'da gerginlik



- AK Parti İlçe Başkanlığı önünde sevinç gösterisi - Suriye bayrağı ile omuzlar da sevinç gösterisi yapan Suriyelliler - Partililerin pankart asması - Taşkınlık yapan HDP'li gruba polis müdahale etmesi - Viranşehir ilçesinde seçim sonuçlarının ardından başlayan kutlamalarda taşkınlık yapan HDP'li gruba polis ekipleri biber gazıyla müdahale ettiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde seçim sonuçlarının ardından başlayan kutlamalarda taşkınlık yapan HDP'li gruba polis müdahalede bulundu.Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Karacadağ Caddesi'nden gelen HDP'li grup, Cumhuriyet Meydanı'ndaki AK Parti'lilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgedeki polis ekipleri, biber gazıyla müdahale etti.Buradan geri dönen HDP'li grup, caddedeki çöp konteynerlerini devirerek ateşe verdi. Yanan çöp konteynerleri TOMA'dan su sıkılarak söndürüldü.Polisin müdahalesiyle yatıştırılan olayın ardından bölgede önlem alındı. - Viranşehir ilçesinde seçim sonuçlarının ardından başlayan kutlamalarda taşkınlık yapan HDP'li gruba polis ekipleri biber gazıyla müdahale ettiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde seçim sonuçlarının ardından başlayan kutlamalarda taşkınlık yapan HDP'li gruba polis müdahalede bulundu.Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Karacadağ Caddesi'nden gelen HDP'li grup, Cumhuriyet Meydanı'ndaki AK Parti'lilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgedeki polis ekipleri, biber gazıyla müdahale etti.Buradan geri dönen HDP'li grup, caddedeki çöp konteynerlerini devirerek ateşe verdi. Yanan çöp konteynerleri TOMA'dan su sıkılarak söndürüldü.Polisin müdahalesiyle yatıştırılan olayın ardından bölgede önlem alındı.

Biber Gazı Polis Müdahale Polis Polis Ekipleri 

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