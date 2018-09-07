Şanlıurfa'da gasp iddiası

- Kadına bıçak sekerek çantasını alan zanlının güvenlik kamerası görüntüsü - Zanlının adliyeye götürülmesi - Kadının çantasını bıçak tehdidiyle gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da kadının çantasını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bir kadının yanına yaklaşan 2 kişi, bıçak tehdidiyle çantasını gasbederek kaçtı.Kadının ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gasp olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen İ.H.E. ile M.E'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar cezaevine gönderildi.Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan olayda gasbedilen çanta sahibine teslim edildi.