Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa'da gasp iddiası

Şanlıurfa'da gasp iddiası

- Kadına bıçak sekerek çantasını alan zanlının güvenlik kamerası görüntüsü - Zanlının adliyeye götürülmesi - Kadının çantasını bıçak tehdidiyle gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da kadının çantasını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bir kadının yanına yaklaşan 2 kişi, bıçak tehdidiyle çantasını gasbederek kaçtı.Kadının ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gasp olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen İ.H.E. ile M.E'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar cezaevine gönderildi.Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan olayda gasbedilen çanta sahibine teslim edildi.

Kamera Güvenlik Kamerası 

İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı