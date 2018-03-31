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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'da evde çıkan yangında engelli bir çocuk öldü

Şanlıurfa'da evde çıkan yangında engelli bir çocuk öldü

- - Yangının olduğu binanın görüntüsü - Olay yerineki ambulans ve itfaiye araçları - yangından etkilenen çocuklara ambulansta müdahale edilmesi - Babanın ambulansa götürülmesi - Olay yeri inceleme ekiplerinin gelmesi - Anne ve babalarının taziyeye gitmek için evde yalnız bıraktığı 4 kardeşten engelli olanı çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 çocuk ise itfaiye ekiplerince kurtarıldıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da bir binanın son katındaki evde çıkan yangında engelli 1 çocuk yanarak yaşamını yitirdi, 3 çocuk ise dumandan etkilendi.Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Cebeci Mahallesi'nde Ahmet Demir'e ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Ev sahibi çiftin, taziye ziyaretinde olduğu sırada çıkan yangını gören komşuları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.Yangın sırasında yanarak hayatını kaybettiği belirlenen 4 yaşındaki engelli Remziye Demir, itfaiye ekiplerince evden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.Yangında dumandan etkilendikleri belirlenen diğer 3 kardeş ise olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Olay yerine gelerek gözyaşlarına boğulan baba Ahmet Demir'e sağlık ekiplerince müdahale edildi.

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Taziye Ziyareti Irak 

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