Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa'da etkili sağanak

Şanlıurfa'da etkili sağanak

- Şanlıurfa 'da sağanak etkili oluyor - Kentten görüntü - Caddelerde yürüyen vatandaşlar - Araç trafiğinden detaylarGaziantep ve Şanlıurfa 'da sağanak etkili oluyorGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Şanlıurfa 'da sağanak etkili oluyor.Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinden beri devam eden ve etkisini zaman zaman arttıran yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.Trafik polisleri, yağmur nedeniyle olası aksamalara müdahale edilmesi için kentin önemli kavşaklarında görev yaparak sürücülere uyarıda bulundu.Tedbirlerini arttırarak, olası su taşkınlığa karşı teyakkuzda beklediklerini dile getiren itfaiye yetkilileri, şu ana kadar vatandaşlardan su taşkını konusunda herhangi bir ihbar gelmediğini ancak hazır beklediklerini kaydetti.
- Şanlıurfa Şanlıurfa 'da dünden beri etkili olan yağmur, sabah saatlerinde şiddetini zaman zaman artırdı.Yağmur nedeniyle caddelerdeki araç trafik akışının yavaşladığı görüldü.
Gök görültülü sağanağa yakalanan bazı vatandaşlar, zor anlar yaşadı.AFAD ekipleri, kırsal mahallerde su taşkınlıklarına karşı menfezlerde çalışma yaptığı bildirildi.
Harran ilçesinin Uzunyol Mahallesinde yağışlar nedeniyle oluşan birikintiye düşen 3 küçükbaş hayvan telef, oldu.Yağışların kent genelinde yarın da etkisini sürdürmesi bekleniliyor.

Polis Bild Akalan Hayvan Su Taşkını 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı