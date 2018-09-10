Şanlıurfa’da çocuklar 2 otomobili ateşe verdi

-araçtan detaylar

-genel detay ve görüntüler

-cep telefonuna yansıyan araç yangını



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ateşle oynayan çocuklar, park halindeki 2 aracı ateşe verdi. Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayatti Harrani Mahallesinde yaşandı. Park halindeki Yasin Kaya’ya ait 2 otomobili, iddiaya göre isimleri belirlenemeyen çocuklar ateşe vererek, kaçtı. Araçlarının alev aldığını fark eden Kaya, çevredekilerin yardımıyla bir otomobilini tamamen yanmaktan son anda kurtarırken, diğer otomobili ise yanarak, kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapılan araçta, poliste olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri çekici yardımıyla yanan araçlardan birini incelemek üzere olay yerinden götürdü. “Herkes çocuğuna sahip çıksın” Otomobili yanarak kullanılamaz hale gelen çevre sakini Yasin Kaya, “Burada benim 4 aracım duruyordu. İki aracımı da buraya yıkamaya bırakmıştım. Bir tane aracım tamamen yandı. Bu olay çocukların başından çıkmış, herkes çocuğuna sahip çıksın. Ellerine kibriti, çakmağı alan araçları yakıyor. Benim 4 aracımdan biri tamamen yandı. Çok şükür diğerlerini kurtardık. Burada alışveriş yapan kadınlar bu olaya tanık oldu. Çocuklar araçları yakıp, bahçeden kaçmışlar” diye konuştu.



