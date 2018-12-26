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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa'da cinayet

Şanlıurfa'da cinayet



Hastaneden detaylar - Viranşehir Devlet Hastanesi önü - Ambulanstan detaylar - Viranşehir ilçesinde 3 çocuk annesi eşini bıçakla öldüren kişi polise teslim olduŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde bir kişi, 3 çocuk annesi eşini bıçakla öldürdü.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden M.K. ile eşi Mülkiye K. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, 3 çocuk annesi eşi Mülkiye K'yi bıçakladı.Ağır yaralanan Mülkiye K, durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mülkiye K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından M.K. polise teslim oldu.

Polis Bild 

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