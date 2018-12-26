Şanlıurfa'da cinayet

Hastaneden detaylar - Viranşehir Devlet Hastanesi önü - Ambulanstan detaylar - Viranşehir ilçesinde 3 çocuk annesi eşini bıçakla öldüren kişi polise teslim olduŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde bir kişi, 3 çocuk annesi eşini bıçakla öldürdü.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden M.K. ile eşi Mülkiye K. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, 3 çocuk annesi eşi Mülkiye K'yi bıçakladı.Ağır yaralanan Mülkiye K, durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mülkiye K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından M.K. polise teslim oldu.